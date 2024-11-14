Олимпийская чемпионка в горных лыжах Вонн вернулась в спорт в 40 лет

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Американская спортсменка Линдси Вонн, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр в дисциплине скоростного спуска в 2010 году, объявила, что возвращается в спорт в 40 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за травмы. Уже пять месяцев она активно тренируется, а в пятницу, 15 ноября, она присоединиться к сборной США, чтобы принять участие в Кубке мира.

По словам горнолыжницы, возвращаться к спорту она не собиралась, однако уже на первых возобновленных тренировках она почувствовала радость.

"Я стараюсь не забегать слишком далеко вперед, потому что мне предстоит пройти через множество препятствий. Очевидно, что я бы не делала этого, если бы не надеялась участвовать в соревнованиях", – цитирует ее издание.

Она также отметила, что была бы не против принять участие в следующей Олимпиаде в Милане и Кортина д'Ампеццо. По ее словам, гонки в итальянском горнолыжном курорте принесли ей большой успех. Появится у нее возможность снова поучаствовать в них или нет, она пока не знает.

Вонн удостоилась бронзовой медали на Олимпийских играх 2018 года. Кроме того, она дважды победила на чемпионате мира в 2009 году.

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