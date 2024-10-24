Шарапова сообщила, что благодарна за включение в Международный зал теннисной славы

Фото: ТАСС/ABACA/Zabulon Laurent

Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова рассказала, что благодарна за включение ее в Международный зал теннисной славы. Об этом 37-летняя спортсменка написала в своем аккаунте в соцсети X.

"Большое спасибо Залу славы и всем голосующим. Самое главное, это признание – прекрасное напоминание о глубокой признательности, которую я испытываю к своим поклонникам", – отметила теннисистка.

Она будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году, а торжественная церемония пройдет в августе.

В 2020 году Шарапова объявила о завершении карьеры. За время своей взрослой профессиональной карьеры теннисистка стала победительницей 39 турниров WTA (36 – в одиночном разряде), победительницей итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательницей Кубка Федерации (2008), завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в одиночном разряде.

Между тем российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пройти в следующий раунд турнира в Гуанчжоу, уступив в первом круге китайской спортсменке, 237-й ракетке мира Чжан Шуай. Встреча завершилась со счетом 1:6, 2:6 в пользу Шуай. Матч продолжался 59 минут.