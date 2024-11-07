Австралийская спортсменка Ганн завершила карьеру после травли во время Олимпиады

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Спортсменка из Австралии Рэйчел Ганн, которая выступала на Олимпийских играх в Париже в соревнованиях по брейкингу, завершила карьеру после травли в соцсетях.

"Конечно, я собиралась продолжать соревнования, но, похоже, сейчас мне будет очень сложно это делать. Уровень внимания ко мне будет высоким, люди будут снимать это на видео, это попадет в интернет", – объяснила она в эфире австралийской радиостанции 2 Day FM.

37-летняя Ганн не получила от судей ни одного балла во время Олимпиады в Париже, из-за этого в социальных сетях многие пользователи начали высмеивать и оскорблять ее выступление. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет Австралии осудил травлю Ганн.

Ранее индийская атлетка Винеш Пхогат лишилась гарантированной олимпийской медали по женской борьбе на ОИ в Париже из-за лишнего веса. По данным СМИ, перевес составил около 100 граммов. Она занималась всю ночь и утро, но не смогла согнать вес.

При этом сразу после взвешивания Пхогат упала в обморок и была госпитализирована с обезвоживанием.