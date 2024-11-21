Футболист Миранчук заявил, что хочет завершить карьеру в российском клубе

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Футболист американской "Атланты Юнайтед" и сборной РФ Алексей Миранчук заявил, что идеальным местом для завершения карьеры для него был бы российский клуб. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.ru.

Миранчук вспомнил, что раньше его мечтой был уход из спорта в составе "Локомотива".

"В команде вместе с Антоном (Миранчуком, братом-близнецом Алексея. – Прим. ред.), Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом", – сказал спортсмен.

При этом сейчас он не загадывает конкретный клуб, так как не знает, как в дальнейшем сложится его карьера.

"Сейчас много молодых игроков (в "Локомотиве". – Прим. ред.), новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России", – отметил Миранчук.

В составе "Атланты" футболист принял участие в 13 матчах с момента прихода туда летом 2024 года. При этом он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

Накануне свою спортивную карьеру завершил испанский теннисист Рафаэль Надаль, однако его последний матч окончился не в его пользу. Противником Надаля на Кубке Дэвиса стал голландец Ботик ван де Зандсхулп, их трехматчевая игра закончилась со счетом 1:2 в пользу последнего. При этом поражение стало вторым за всю карьеру испанца при 29 победах.

О своем завершении карьеры теннисист объявил еще в начале октября. Надаль отмечал, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше. Спортсмену непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.

