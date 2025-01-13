13 января, 17:23Спорт
Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил о завершении карьеры
Фото: AP/Frank Augstein
Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 36-летний британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
"Всем привет. Скажу коротко: я объявляю о завершении карьеры в боксе", – написал он.
Фьюри провел 37 боев, одержал победу 34 раза (24 нокаутом), потерпел два поражения. Еще один бой завершился вничью. В 2020 году Фьюри завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC, одержав победу над американцем Деонтеем Уайлдером. Победу над ним британец повторил в 2021 году.
Также Фьюри выигрывал у Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Однако в 2024 году проиграл украинцу Александру Усику и уступил титул чемпиона мира по версии WBC. В повторном бою он также потерпел поражение.
Ранее шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры. По ее словам, отправляясь в Париж, она знала, что это будет ее последняя Олимпиада.
Также о завершении карьеры сообщил испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он уточнил, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше.
Фьюри взял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC