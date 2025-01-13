Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил о завершении карьеры

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Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 36-летний британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Всем привет. Скажу коротко: я объявляю о завершении карьеры в боксе", – написал он.

Фьюри провел 37 боев, одержал победу 34 раза (24 нокаутом), потерпел два поражения. Еще один бой завершился вничью. В 2020 году Фьюри завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC, одержав победу над американцем Деонтеем Уайлдером. Победу над ним британец повторил в 2021 году.

Также Фьюри выигрывал у Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Однако в 2024 году проиграл украинцу Александру Усику и уступил титул чемпиона мира по версии WBC. В повторном бою он также потерпел поражение.

Ранее шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры. По ее словам, отправляясь в Париж, она знала, что это будет ее последняя Олимпиада.

Также о завершении карьеры сообщил испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он уточнил, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше.