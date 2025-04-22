Олимпийская чемпионка Евгения Канаева объявила об уходе из сборной РФ по гимнастике

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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева объявила о своем уходе из тренерского штаба сборной России. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

"2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым", – указала спортсменка.

Гимнастка становилась обладательницей золота в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году. Она имеет 17 золотых медалей чемпионатов мира и 13 наград высшего достоинства на первенствах в Европе.

Ранее бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 36-летний британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру. Он провел 37 боев, одержал победу 34 раза (24 нокаутом), потерпел два поражения. Еще один бой завершился вничью.

Также о завершении карьеры объявила и шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Эмма Маккеон. По ее словам, отправляясь в Париж, она знала, что это будет ее последняя Олимпиада.

