Путин на следующей неделе проведет международные контакты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин запланировал ряд международных встреч на следующей неделе. О планах главы государства сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

По словам корреспондента, глава государства также намерен принять участие в совещании с членами правительства. Вместе с тем в его расписании значится заседание с постоянными членами Совбеза РФ и мероприятия, посвященные Татьяниному дню (День российского студенчества, который отмечается 25 января. – Прим. ред.).

Немногим ранее президент пообщался с прибывшими в Россию иностранными послами за традиционным бокалом шампанского в ходе принятия у зарубежных гостей верительных грамот. Разговор с ними прошел в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В ходе церемонии Путин выступил перед дипломатами по теме внешней политики. Президент затронул в том числе видение взаимоотношений РФ с теми государствами, представители которых прибыли на мероприятие.