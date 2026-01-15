Путин пообщался с иностранными послами за бокалом шампанского

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин пообщался с прибывшими в Россию иностранными послами за традиционным бокалом шампанского.

Российский лидер в четверг, 15 января, принял у зарубежных гостей верительные грамоты. Разговор с ними прошел в Александровском зале Большого Кремлевского дворца после окончания протокольной части мероприятия.

В ходе церемонии Путин выступил перед дипломатами по теме внешней политики. Президент затронул в том числе видение взаимоотношений РФ с теми государствами, представители которых прибыли на мероприятие.

Всего президент принял документы у 34 новых послов зарубежных стран, 10 из них – из государств Европы. Среди них – Франция, Чехия, Италия, Австрия и другие.