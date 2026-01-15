15 января, 20:55Политика
Путин пообщался с иностранными послами за бокалом шампанского
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Владимир Путин пообщался с прибывшими в Россию иностранными послами за традиционным бокалом шампанского.
Российский лидер в четверг, 15 января, принял у зарубежных гостей верительные грамоты. Разговор с ними прошел в Александровском зале Большого Кремлевского дворца после окончания протокольной части мероприятия.
В ходе церемонии Путин выступил перед дипломатами по теме внешней политики. Президент затронул в том числе видение взаимоотношений РФ с теми государствами, представители которых прибыли на мероприятие.
Всего президент принял документы у 34 новых послов зарубежных стран, 10 из них – из государств Европы. Среди них – Франция, Чехия, Италия, Австрия и другие.