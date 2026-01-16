Почти 81% опрошенных россиян доверяют Путину

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составил 80,9%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился с 29 по 30 декабря 2025 года.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Уровень одобрения деятельности главы государства при этом составил 77,8%. Еще 51,6% респондентов положительно оценили работу правительства России, а 53,6% – работу премьер-министра Михаила Мишустина, 63,4% опрошенных заявили о доверии к Мишустину.

Также результаты показали уровень поддержки глав политических партий. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов получил 35,8%. Главу партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова поддерживают 31,1% опрошенных. Работу лидера ЛДПР Леонида Слуцкого оценили 22,4% респондентов. Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев получил 8,3%.

Вместе с тем партия "Единая Россия" набрала 34,1% поддержки, КПРФ получила 9,9%, ЛДПР – 10,9%, "Справедливая Россия" – 5,7%, "Новые люди" – 7,7% .

Ранее опрос показал, что Владимир Путин стал главным политическим лидером для россиян. За президента РФ проголосовали 36% респондентов. На втором месте оказался глава МИД Сергей Лавров, его выбрали 6% опрошенных, на третьем – Михаил Мишустин с 5% голосов.

