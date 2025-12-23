Треть россиян назвали Путина политиком года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин стал главным политическим лидером для россиян, сообщает News.ru со ссылкой на последний опрос Фонда "Общественное мнение".

За президента РФ проголосовали 36% респондентов. На втором месте оказался глава МИД Сергей Лавров, его выбрали 6% опрошенных, на третьем – премьер-министр Михаил Мишустин с 5% голосов.

В свою очередь, режиссер Никита Михалков с результатом в 7% стал первым в культурной сфере, обогнав певца Shaman. Хоккеист Александр Овечкин стал фаворитом среди спортсменов, его указали 9%. В тройку лидеров также вошли фигурист Роман Костомаров и боец ММА Ислам Махачев, которые получили по 2% голосов.

Исследование проводилось в начале декабря в 53 регионах страны и охватил 1,5 тысячи человек из почти 100 населенных пунктов. Итоги года показывают, что интересы распределены между проверенными временем фигурами и в ключевых сферах люди отдают предпочтения состоявшимся лидерам.

В последнем опросе аналитического центра ВЦИОМ выяснилось, что уровень доверия к Путину вырос на 0,9% и составляет 81,4%. При этом уровень одобрения его деятельности вырос на 1,4% и достиг 77,9%.

