ВЦИОМ: большинство россиян живут лучше, чем три года назад

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Большинство россиян живут лучше, чем три года назад, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, число тех, кому не хватает денег даже на продукты, значительно сократилось. Об этом говорят статистические данные и проведенные опросы.

"На фоне СВО значительная часть россиян стала жить лучше! Парадоксально, но факт", – отметил эксперт.

Тем не менее он признал, что качество жизни в прифронтовых зонах, наоборот, снизилось, и это ощутили многие. Причиной для этого послужил резкий рост стоимости жилья и автомобилей, а также лекарств и различных услуг.

Федоров также обратил внимание, что у россиян выросли зарплаты. Кроме того, появилось больше престижных и доходных профессий, уровень безработицы практически приблизился к нулю, а социальные лифты стали активней.

"Совсем плохо стало только тем, кто решил рыскать по тбилисским помойкам и прибалтийским трущобам, вместо того чтобы "жить в стране, воюющей с соседями", – резюмировал Федоров.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется высокая потребность в кадрах. Количество открытых вакансий в два раза превышает число людей, которые находятся в поиске работы. Самыми востребованными при этом считаются ИТ-специалисты и работники финансовых сфер.