Путин: новые регионы должны к 2030 году выйти на среднероссийский уровень качества жизни

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Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни и всем основным показателям к 2030 году. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов.

По словам президента, для этого потребуется заново построить или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта. Кроме того, необходимо обеспечить развитие всей социальной инфраструктуры, а также создать новые рабочие места с достойными заработными платами.

Всего с 2022 года в Донбассе и Новороссии были отремонтированы или построены порядка 23 тысяч различных объектов. В том числе жилые дома, школы, больницы и объекты коммунальной инфраструктуры, подчеркнул глава государства.

Кроме того, отремонтировано более 5,4 тысячи километров автодорог, включая участки трассы "Новороссия", которая стала частью маршрута "Азовское кольцо".

"В планах восстановить еще более 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии. А значит, довести до 60% долю региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативному состоянию в России", – указал глава государства.

Также Путин отметил необходимость наращивания объема жилищного строительства в новых регионах России. Обеспечение граждан жильем президент назвал важнейшим приоритетом.

"Активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях", – сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что сложностей в сфере безопасности в новых регионах остается достаточно, однако многое уже сделано.

Ранее Путин утверждал, что стране хватит сил и средств на восстановление всех исторических территорий. Для этого есть огромная программа по развитию новых регионов государства. Запланирована большая работа.

Президент также заявлял, что Украине необходимо признать итоги референдумов в четырех новых российских регионах.

