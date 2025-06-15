Хинштейн назвал невозможным восстановление большинства соцобъектов в районе Суджи

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Большинство социальных объектов в районе Суджи Курской области невозможно восстановить, заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.

"Школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы – непригодны к восстановлению. Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы", – посетовал врио главы региона.

По его словам, будет правильно, если на месте поврежденных и разрушенных объектов возведут новые, современные и безопасные здания. Также Хинштейн высказался о колонии в населенном пункте Малая Локня, где бойцы российской армии стояли насмерть.

"Конечно, это станет местом памяти наших воинов, которые не пропустили врага в тыл", – отметил он.

При этом состояние объекта и возможность его восстановления будет оценивать УФСИН. Он добавил, что в селе Большое Солдатское уже восстановили газоснабжение.

Кроме того, взрывотехники обследовали населенные пункты Розгребли, Мартыновка, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Киреевка, Генераловка, Мерзловка и Красный Поселок.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал, что работу по разминированию приграничья Курской области усилят. На это потребуется больше года, уточнял он. После этого в приграничных зонах начнутся восстановительные работы. Средства на восстановление поступят из федерального бюджета.

