Москалькова: Украина продолжает удерживать 34 жителей Курской области в Сумах

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Украина по-прежнему удерживает в Сумах 34 жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что в рамках обмена с Украиной, произошедшего в пятницу, 23 мая, на родину вернулись 120 граждан, в том числе 20 курян.

"Люди физически и морально устали. Будем помогать им, оказывать всяческую поддержку вернувшимся к мирной российской жизни", – подчеркнула Москалькова.

Омбудсмен заверила, что власти продолжат работать, пока не освободят всех граждан. Вернувшимся домой она пожелала скорейшего выздоровления.

Вместе с тем председатель Российского Красного Креста Павел Савчук добавил, что возвращенные 20 жителей Курской области уже направляются в регион. Там их встретят сотрудники РКК, которые обеспечат их питанием, водой и средствами гигиены. Кроме того, на месте будут дежурить психологи и специалисты по восстановлению семейных связей.

"Утром, после того как все вернувшиеся жители отдохнут и немного восстановят силы, мы приступим к сбору индивидуальных потребностей для оказания адресной помощи", – добавил он в телеграм-канале.

Савчук напомнил, что это уже четвертый случай репатриации, который удалось организовать, в связи с чем он поблагодарил Москалькову, российский МИД, Международный Красный Крест, врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, органы государственной власти и всех, кто помог организовать эту миссию.

В рамках обмена пленными с Украиной в Россию вернулись также 270 военных. Они находятся в Белоруссии, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставят на родину для дальнейшего лечения и реабилитации.

Россия, в свою очередь, передала Украине аналогичное количество солдат и гражданских.

