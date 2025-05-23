Трамп заявил, что Россия и Украина провели масштабный обмен пленными

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Россия и Украина провели крупный обмен военнопленными, сообщает МК со ссылкой на публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

"Поздравляю обе стороны с этими переговорами", – написал американский лидер, добавив, что обмен вступит в силу "в ближайшее время".

По его словам, это может быть началом чего-то большего. Иных подробностей президент США не привел.

При этом выход Вашингтона из украинского урегулирования может обернутся катастрофой для Киева, сообщает радио КП со ссылкой на словацкое издание Pravda. Эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах обратил внимание, что Россию со стороны США не коснулись новые пошлины, так же как и новые санкции.

Специалист считает, что у Трампа нет "кнута" для Москвы, есть только "пряники". Подход американского лидера к России и его позиция по Украине "заметно отличаются" от европейских, подчеркнул Макдонах.

Ранее Москва и Киев договорились провести обмен пленными по формуле 1 000 на 1 000. Этого удалось достичь во время встречи в Стамбуле, которая прошла 16 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия уже получила от Украины встречный список пленных для обмена.

