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С Россией бесполезно разговаривать с позиции силы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".

Министр напомнил, год назад Киев заявлял о том, что не будет вести с Москвой переговоры, кроме того, Россия "должна убраться" в границы 1991 года.

"И потом, когда они стали понимать изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, далеко не в пользу киевского режима, у них стали звучать новые нотки опять-таки против остановки боевых действий и против начала переговоров, потому что они все заявляли, что для начала переговоров Украина должна обеспечить себе позиции силы, и с Россией разговаривать с позицией силы", – цитирует Лаврова ТАСС.

Россия всегда отмечала, что готова к мирным переговорам по Украине, нацеленным на устранение первопричин конфликта, уточнил глава российского МИД.

"Не мы же отлынивали от контактов. (Президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский вообще говорил, что никогда рядом не сядет, указ подписал, запрещающий вести переговоры с (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным и его правительством", – напомнил министр.

По его мнению, доводы, звучащие от Киева, позволяют говорить, что там очевидно "неадекватные руководители".

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 16 мая. В результате стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле 1 000 на 1 000, а также предоставить в деталях видение возможного будущего прекращения огня.

Большая часть работы над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной ведется в дискретном режиме. Процесс идет динамично, его никто не заинтересован затягивать, рассказывали в Кремле.

Второй раунд российско-украинских переговоров, по данным СМИ, может пройти в конце мая. Сроки зависят от готовности РФ принять Ватикан в качестве потенциального хозяина или посредника встречи, утверждают журналисты.