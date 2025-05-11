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11 мая, 18:36

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Хуснуллин: восстановление приграничья Курской области начнется после разминирования

Хуснуллин рассказал, когда начнется восстановление приграничья Курской области

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Восстановительные работы в приграничных зонах Курской области начнутся после разминирования территорий, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

Совместно с врио губернатора субъекта Александром Хинштейном Хуснуллин оценил обстановку в городе Суджа и селе Большом Солдатском. По его словам, средства на восстановление региона поступят из федерального бюджета.

Вооруженные силы РФ освободили Курскую область от украинской армии 26 апреля. В этот день российские войска смогли выбить противника из населенного пункта Горналь. В общей сложности на территории Курской области ВСУ потеряли свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными.

Позже Владимир Путин отметил мужественность жителей Курской области. Также президент России подчеркнул, что долг государства заключается в том, чтобы уверенность россиян в окончательной победе в специальной военной операции только укреплялась.

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