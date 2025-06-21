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Украине необходимо признать итоги референдумов в четырех новых российских регионах, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому что это то, что мы называем демократией", – отметил президент РФ.

По его словам, отказ Киева признать результаты референдумов будет означать, что вооруженный конфликт может возобновиться.

Кроме того, глава государства отметил, что урегулирование украинского конфликта должно обеспечить защиту русскоязычных жителей страны и тех граждан Украины, которые хотят развивать отношения с Россией.



Российский лидер выразил надежду, что украинское руководство будет преследовать национальные интересы Украины, а не интересы третьих сторон, которые действуют против РФ.

"Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон", – заключил президент.

Ранее Путин, выступая на ПМЭФ, допустил, что российские войска могут взять украинский город Сумы, хотя такой задачи перед ними не стоит. По словам Путина, действия ВС РФ на данном направлении обусловлены регулярными обстрелами приграничных регионов со стороны украинских военных.

После заявления российского лидера украинские депутаты признали продвижение российских солдат к Сумам, а также пожаловались на большие проблемы с фортификациями в Сумской области.

В конце мая глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что при отказе от мирного урегулирования Украина останется без Одессы, Сум, Харькова и ряда других территорий. Он подчеркнул, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины.