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Владимир Путин не исключил взятия украинского города Сумы. Об этом он сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Однако президент указал, что сейчас такой задачи нет. По словам российского лидера, действия Вооруженных сил России на данном направлении обусловлены регулярными обстрелами приграничных регионов со стороны украинских военных.

"Почему? Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают. <…> Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, просто ничем не обоснованных действий", – добавил Путин.

Глава государства также затронул тему вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. По его словам, Украина, планируя данное нападение, ставила перед собой цель получить от своих иностранных спонсоров помощь. Президент указал, что киевскому режиму было мало 250 миллиардов долларов, которые уже были переданы ему.

"Половину разворовывают еще к тому же, если не больше. Поэтому мы оказались на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается", – объяснил российский лидер.

Он также сообщил, что после вывода украинских военных с территории Курской области, где ими совершались преступления против мирных граждан, Россия приняла решение о создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной, поскольку противник регулярно наносит удары на данном участке с помощью артиллерии и БПЛА.

Глубина зоны безопасности в Сумской области, по словам президента, варьируется от 10 до 12 километров.

"Где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше – город Сумы, областной центр", – уточнил глава государства.

О создании зоны безопасности вдоль границы России и Украины Путин сообщал ранее. Он указывал, что ВСУ и иностранные наемники применяют против мирного населения РФ террористические методы. При этом обычно противник выбирает цели, не имеющие военного значения, к которым относятся мирные объекты, дома и люди.

