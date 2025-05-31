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При отказе от мирного урегулирования Украина останется без Одессы, Сум, Харькова и ряда других территорий. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, комментируя прогноз американского экономиста Джеффри Сакса.

Ранее Сакс обратил внимание, что Киев рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, если сейчас не согласится на мир. Глава думского комитета по обороне заметил, что профессор – очень грамотный человек, который может правильно прогнозировать те или иные события.

"Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины", – сказал парламентарий.

По утверждению Картаполова, Украина, помимо Сум, Харькова и Одессы, также может потерять контроль над Запорожьем, Днепром, Николаевым.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявлял, что ситуация на поле боя складывается для Украины не в лучшую сторону. По утверждению политика, российская армия побеждает "на земле".

По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, у американского лидера Дональда Трампа есть лишь два пути для решения конфликта на Украине. Трамп может либо принять требования РФ, либо выйти из диалога. Во втором случае, заявил эксперт, европейцы не смогут помочь Украине выстоять без помощи США.

