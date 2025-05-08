Вэнс заявил, что дела у Украины на поле боя идут "не так уж хорошо"

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Ситуация на поле боя складывается для Украины не в лучшую сторону, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Вэнс подчеркнул, что "на земле" российская армия побеждает. Отчасти Украина хотела бы прекращения огня в связи с тем, что последние несколько месяцев дела у Киева идут "не так уж хорошо".

Также, комментируя ход переговоров по урегулированию конфликта, Вэнс заявил, что Россия "просит слишком много". Тем не менее вице-президент США считает это естественным процессом переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что диалог России и Соединенных Штатов по украинскому урегулированию продолжается. Российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренности о новом контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не было достигнуто. При этом он отметил, что темп российско-американских переговоров не снижался.