Песков: диалог РФ и США по Украине продолжается

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Диалог России и Соединенных Штатов по украинскому урегулированию продолжается. У Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам политика, российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия в вопросе урегулирования конфликта на Украине хочет, чтобы ее законные интересы были учтены.

"Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции. Что важно, так это позаботиться о первоначальных причинах СВО, потому что они строго взаимосвязаны с нашими национальными интересами", – сказал Песков.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США пытаются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании на Украине вместо кратковременного прекращения огня.

Кроме того, Вэнс не согласился с мнением, что Россия не заинтересована в мире. По его словам, Москва действительно выдвигает определенный набор требований и уступок. Тем не менее вице-президент США считает это естественным процессом переговоров.

До этого Трамп заявил, что однажды может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако он высказал уверенность в том, что Вашингтон стал ближе к соглашению по достижению мира с одной из сторон. Американский лидер не стал уточнять, о какой именно стороне он говорит.