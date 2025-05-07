07 мая, 17:33Политика
Ушаков заявил, что договоренности о новом контакте с Уиткоффом пока нет
Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko
Договоренности о новом контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не было достигнуто. Об пишет "Интерфакс" со ссылкой помощника президента России Юрия Ушакова.
Политик отметил, что темп российско-американских переговоров не снижался.
Последний раз Владимир Путин встречался с Уиткоффом 25 апреля. Тогда беседа продлилась 3 часа. Это была уже четвертая встреча российского лидера со спецпосланником президента США.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о каких-то конкретных условиях сделки по Украине пока рано говорить. Кроме того, работа по урегулированию продолжается, но она не должна идти в публичном режиме, уточнял Песков.