NYP: США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном

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Администрация президента США Дональда Трампа разочарована подходом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

Журналисты считают, что Уиткофф стал практически "личным послом" главы Белого дома при Владимире Путине, параллельно контролируя ситуацию на Ближнем Востоке и участвуя во встречах высокого уровня в одиночку.

Кроме того, спецпосланник Трампа часто обращался за помощью к российским переводчикам во время своих визитов в Россию, что якобы нарушает "давнюю дипломатическую процедуру".

Также издание указало на то, что присутствие сразу двух переговорщиков, в том числе спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога, в процессе по достижению мира на Украине является "сложным для достижения баланса".

Путин и Уиткофф встретились в Москве 25 апреля. Их переговоры длились три часа.

Стороны обсудили возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, встреча сблизила российские и американские позиции не только по Украине, но и другим вопросам, уточнял помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В Кремле назвали визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией.

