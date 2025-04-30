Уиткофф назвал Кремль "впечатляющим местом" после визита в РФ

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль "впечатляющим местом" после встречи с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире радиостанции WABC.

По словам политика, он был "немного охвачен благоговением", что находится там от имени американского правительства, пытаясь получить мирную сделку.

"Я был поражен значимостью (происходящего. – Прим. ред.)", – добавил Уиткофф.

Спецпосланник отметил, что ни одна встреча с российским лидером не длилась меньше трех часов, а одна из них чуть не затянулась на пять часов. По его мнению, президент РФ видит первую за десятилетия возможность для страны переосмыслить отношения с Соединенными Штатами.

Путин и Уиткофф встретились в Москве 25 апреля. С российской стороны на переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Разговор длился три часа, в ходе которого обсуждалось возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, встреча сблизила российские и американские позиции не только по Украине, но и другим вопросам, рассказывал Ушаков.

Визит Уиткоффа в Кремле назвали челночной дипломатией и теми посредническими услугами, которые оказываются США.