WSJ: спецпосланник Трампа Уиткофф во время визита в РФ обсуждал вопрос территорий Украины

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в рамках своего визита в Россию обсуждал территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

"Уиткофф предположил, что Украина может меньше заботиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными", – говорится в публикации.

По информации СМИ, спецпосланник Трампа считает, что территориальный вопрос можно частично решить.

Ранее Уиткофф заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является "слоном в комнате", о котором никто не хочет говорить. По его мнению, это является главным вопросом в украинском конфликте, о котором идут "очень позитивные переговоры".

При этом в контексте урегулирования кризиса Москва заботится не о территориях, а о народе, который там проживает. На это указывал глава МИД России Сергей Лавров.

