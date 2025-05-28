Ушаков указал на недостаточную информированность Трампа по Украине

Фото: 123RF/palinchak

Президента США Дональда Трампа недостаточно информируют о происходящих событиях в контексте противостояния РФ и Украины. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В частности, не информируют о том, какие участившиеся, массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов", – сказал помощник российского лидера.

При этом РФ отслеживает все заявления лидера Штатов. По словам Ушакова, Трамп не понимает, что Москва наносит удары лишь по военной инфраструктуре Киева.

Ранее американский лидер заявлял, что Владимир Путин "играет с огнем". Согласно заявлению Трампа, если бы не он, то с РФ бы уже случилось "много очень плохих вещей". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова американского лидера заявил, что политик должен понимать, что такое третья мировая война.

По версии СМИ, Путин якобы близок к разрушению "золотого моста" американского лидера, который был предложен для восстановления отношений с РФ. Терпение Трампа, по словам журналистов, находится на пределе из-за продолжающихся ударов РФ по Украине.

