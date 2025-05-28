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Внутриполитическая борьба в США идет не на жизнь, а на смерть, уверен директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его выступление на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Нарышкин считает, что ситуация в США находится на беспрецедентном уровне напряженности, о чем говорят случаи покушений и угроз американскому лидеру Дональду Трампу. Его намерения свернуть проекты, связанные с "трансгуманизмом" и продвижением либеральных идеологий, вызывают отпор со стороны "глубинного государства", сказал глава СВР.

Не меньшее сопротивление вызывает сама позиция Трампа, которая предполагает прекращение вооруженных конфликтов, включая кризис на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, добавил Нарышкин.

Ранее американский лидер заявил, что Владимир Путин "играет с огнем". Трамп добавил, что если бы не он, то с Россией "уже случилось бы много очень плохих вещей". Спецпосланник США по Украине Кит Келлог объяснил, что американский лидер под "огнем" подразумевал личные отношения между двумя президентами.

С его слов, глава Белого дома высоко ценит контакты для решения мировых вопросов, а его политические инстинкты, основанные на личном взаимодействии с различными руководителями, заслуживают внимания.

По данным журналистов, Трамп хочет заключить грандиозную сделку с Россией и Китаем. В рамках договора с Москвой и Пекином он может предложить свой план по созданию трехполярной мировой системы, в которой каждая из стран будет доминировать в своей части Земли.

