Келлог объяснил фразу Трампа об "игре с огнем" в адрес Путина

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Спецпосланник США по Украине Кит Келлог объяснил слова американского президента Дональда Трампа о том, что Россия "играет с огнем" в украинском вопросе.

В эфире Fox News политик заявил, что под "огнем" подразумеваются личные отношения между Трампом и Владимиром Путиным, сообщает "Московский комсомолец".

Келлог отметил важность контактов между лидерами для решения мировых кризисов. С его слов, глава Белого дома высоко ценит такие отношения, а его политические инстинкты, основанные на личном взаимодействии с различными руководителями, заслуживают внимания.

При этом спецпосланник предупредил, что разрыв диалога с администрацией Соединенных Штатов станет стратегической ошибкой России. Сохранение рабочих контактов открывает дополнительные возможности для мирного урегулирования, подчеркнул он.

Ранее Трамп сообщил, что Путин "играет с огнем". Он считает, что с Россией случилось бы много "плохих вещей", если бы не его помощь.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал действительно плохой вещью третью мировую войну. Политик выразил надежду, что американский президент это понимает.