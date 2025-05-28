Улицы в центре Москвы перекроют 29, 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 08:20

Политика

Келлог объяснил фразу Трампа об "игре с огнем" в адрес Путина

Фото: ТАСС/ЕРА/OLIVIER HOSLET

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог объяснил слова американского президента Дональда Трампа о том, что Россия "играет с огнем" в украинском вопросе.

В эфире Fox News политик заявил, что под "огнем" подразумеваются личные отношения между Трампом и Владимиром Путиным, сообщает "Московский комсомолец".

Келлог отметил важность контактов между лидерами для решения мировых кризисов. С его слов, глава Белого дома высоко ценит такие отношения, а его политические инстинкты, основанные на личном взаимодействии с различными руководителями, заслуживают внимания.

При этом спецпосланник предупредил, что разрыв диалога с администрацией Соединенных Штатов станет стратегической ошибкой России. Сохранение рабочих контактов открывает дополнительные возможности для мирного урегулирования, подчеркнул он.

Ранее Трамп сообщил, что Путин "играет с огнем". Он считает, что с Россией случилось бы много "плохих вещей", если бы не его помощь.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал действительно плохой вещью третью мировую войну. Политик выразил надежду, что американский президент это понимает.

В Кремле прокомментировали новые угрозы Дональда Трампа

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика