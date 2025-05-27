Трамп заявил, что Путин "играет с огнем"

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Владимир Путин "играет с огнем". Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих", – написал американский лидер.

Ранее Трамп уже раскритиковал Путина за массированные удары по объектам на Украине. Также президент США отметил в беседе с журналистами, что "абсолютно точно рассматривает ужесточение санкций" против РФ.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал слова Трампа с эмоциональной перегрузкой. Он указал, что российский лидер принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны.

Эксперты тоже считают, что резкие заявления Трампа могут быть связаны с усталостью от урегулирования украинского конфликта. Политолог-американист Константин Блохин отметил, что подобные высказывания – традиционный для США способ надавить на стороны конфликта.