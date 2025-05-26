Трамп пригрозил ужесточением санкций против России

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно рассматривает" возможность ужесточить санкции против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова главы Белого дома.

Трамп добавил, что оказался недоволен недавним массированным ударом Вооруженных сил России по украинским объектам.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, который занимается разработкой ракет и ударных дронов.

Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА. Помимо предприятия ВПК Украины, были атакованы позиции зенитного ракетного комплекса Patriot и центр радиотехнической разведки.

По информации СМИ, вероятной площадкой второго раунда прямых переговоров России и Украины является турецкий Стамбул. Отмечалось, что Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических.