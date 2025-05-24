Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 15:08

Политика

ВС России нанесли массированный групповой удар по предприятию ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, который занимается разработкой ракет и ударных дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен в ночь на 24 мая с помощью высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА. Помимо предприятия ВПК Украины, были атакованы позиции зенитного ракетного комплекса Patriot и центр радиотехнической разведки.

В результате, как заявили в оборонном ведомстве, все цели были поражены.

Ранее российская армия нанесла удар по цеху, где ремонтируют самолеты и склады безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в 80 районах были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

До этого ВС РФ атаковали инфраструктуру военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности Украины. Объекты были поражены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Российские войска уничтожили установки Patriot в Днепропетровской области

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика