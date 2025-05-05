ВС РФ нанесли удар по ремонтному предприятию украинского авиапрома

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по украинским объектам инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, объекты были поражены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, российские силы ликвидировали склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 142 районах.

Российское министерство также сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

При этом всего с начала спецоперации были поражены 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее дежурные огневые средства Черноморского флота устранили 10 безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Кроме того, российские военные смогли перехватить и уничтожить быстроходный катер Willard американского производства. Еще два безэкипажных катера получили повреждения.

