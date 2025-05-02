Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 13:34

Происшествия

10 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в акватории Черного моря за ночь и утро

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные огневые средства Черноморского флота уничтожили 10 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря в ночь и за утро 2 мая, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные сумели перехватить и уничтожить быстроходный катер Willard американского производства. Еще два безэкипажных катера получили повреждения.

Вместе с тем в период с 09:00 до 10:00 дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении самой массированной атаки ВСУ на город в этом году. Она произошла в ночь на 2 мая.

Было ликвидировано свыше 50 дронов на подлете к Севастополю, а также несколько морских дронов уничтожено в акватории. В результате произошедшего ни в городе, ни в акватории не выявлено повреждений.

ВС РФ взяли под контроль село Новое в ДНР

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика