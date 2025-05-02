Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Харьковской и Курской областей, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В частности, подразделения группировки войск "Север" завершили освобождение Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), освободив последний населенный пункт, остававшийся под контролем украинских боевиков, – Горналь.

Вместе с тем решительные действия подразделений группировки войск "Запад" позволили занять такие населенный пункты Харьковской области, как Каменка и Дорошовка. Также под контроль российских формирований перешло Новое в ДНР.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении самой массированной атаки ВСУ на город в этом году. По его данным, было ликвидировано свыше 50 дронов на подлете к Севастополю, а также несколько морских дронов уничтожено в акватории. В результате произошедшего ни в городе, ни в акватории не выявлено повреждений.