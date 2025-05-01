МИД РФ: Киев атаковал рынок в Алешках, чтобы максимизировать число жертв

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Киев атаковал рынок в херсонских Алешках в праздничный день, чтобы максимизировать число жертв и пострадавших мирных граждан. Об этом заявили в МИД РФ.

"Налицо очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения. <...> Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима", – говорится в сообщении.

Своими действиями украинские власти, как подчеркнули в ведомстве, показали нацеленность на эскалацию конфликта и неготовность к его мирному урегулированию. Также стало очевидно, что переговоры с ними невозможны.

Более того, преступные действия ВСУ также находятся на совести их западных спонсоров, поставляющих им оружие и деньги. В МИД назвали очевидным стремление уничтожить "все русское", которое скрывается за пустыми и необоснованными заявлениями киевского режима и его покровителей о восстановлении Украины в границах 1991 года.

"Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", – акцентировали внимание в ведомстве.

В связи с этим МИД призвал все международное сообщество и профильные организации осудить этот отвратительный акт, заверив, что все виновные в нем будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – заключили в ведомстве.

В результате удара ВСУ 1 мая в Алешках погибли семь человек, более 20 получили ранения. В настоящее время 6 пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в больницах, еще один умер по пути в медучреждение из-за кровопотери.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что ВСУ после атаки по рынку продолжили добивать FPV-дронами выживших. Кроме того, они обстреляли машины скорой помощи.

После трагедии власти области объявили трехдневный траур. В период с 1 по 3 мая госучреждения приспустят флаги, а все развлекательные и спортивные мероприятия будут отменены.