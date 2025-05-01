Власти Херсонской области объявили трехдневный траур после удара ВСУ по рынку

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Трехдневный траур объявлен в Херсонской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алешкинского муниципального округа.

В период с 1 по 3 мая госучреждения приспустят флаги, а все развлекательные и спортивные мероприятия будут отменены. Власти Алешкинского муниципального округа, в свою очередь, выразили искренние соболезнования родственникам погибших.

Между тем пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что украинские БПЛА продолжают летать в небе над Алешками, мешая экстренным службам эвакуировать пострадавших с рынка. Однако спасатели и врачи продолжают работать на месте происшествия.

"Среди раненых - мужчины и женщины разного возраста, есть тяжелые", – уточнил Василенко, чьи слова передает ТАСС.

1 мая ВСУ атаковал рынок в Алешках. В результате семь человек погибли, свыше 20 получили ранения. В региональном Минздраве уточнили, что 6 пострадавших в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницы. Еще один раненый умер по пути в медучреждение от кровопотери.

При этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание на то, что ВСУ после нанесения удара по рынку продолжили добивать FPV-дронами выживших. Кроме того, они атаковали машины скорой помощи.

