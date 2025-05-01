Сальдо рассказал, что ВСУ добивали раненых на рынке в Алешках FPV-дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) добивали FPV-дронами тех, кто выжил после первой атаки по рынку в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале

Кроме того, украинские военнослужащие наносили удары по машинам скорой помощи, поэтому сейчас их не хватает для того, чтобы доставить пострадавших в медучреждения.

Сальдо также обратил внимание на то, что ВСУ с 30 апреля усилили атаки по населенным пунктам Херсонской области, в том числе по тем селам, что находятся рядом с береговой линией Днепра. По его словам, противник сбрасывал боеприпасы с БПЛА на дома руководителей муниципальных подразделений.

Глава регионального Минздрава Елена Борчанинова уточнила в беседе с ТАСС, что 6 человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после атаки ВСУ по рынку в Алешках. Она уточнила, что еще один человек, который получил ранения, скончался от кровопотери по пути в больницу.

1 мая украинские военные нанесли удар по рынку в Алешках. В результате семь человек погибли, свыше 20 получили ранения.

