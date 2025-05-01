01 мая, 12:39Происшествия
Сальдо рассказал, что ВСУ добивали раненых на рынке в Алешках FPV-дронами
Кроме того, украинские военнослужащие наносили удары по машинам скорой помощи, поэтому сейчас их не хватает для того, чтобы доставить пострадавших в медучреждения.
Сальдо также обратил внимание на то, что ВСУ с 30 апреля усилили атаки по населенным пунктам Херсонской области, в том числе по тем селам, что находятся рядом с береговой линией Днепра. По его словам, противник сбрасывал боеприпасы с БПЛА на дома руководителей муниципальных подразделений.
Глава регионального Минздрава Елена Борчанинова уточнила в беседе с ТАСС, что 6 человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после атаки ВСУ по рынку в Алешках. Она уточнила, что еще один человек, который получил ранения, скончался от кровопотери по пути в больницу.
1 мая украинские военные нанесли удар по рынку в Алешках. В результате семь человек погибли, свыше 20 получили ранения.