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01 мая, 17:48

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Минобороны: поражена инфраструктура аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – говорится в сообщении.

Российские силы нанесли удары по 162 районам, используя оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию. За сутки ПВО сбили 6 американских управляемых авиабомб JDAM и 137 беспилотников самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее в Кремле назвали количество вернувшихся в РФ пленных на Пасху. Из плена вышли 246 граждан России.

Обмен состоялся благодаря содействию представителей ОАЭ, действия которых высоко оценил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Помимо этого, президент ОАЭ поздравил Путина и россиян с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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