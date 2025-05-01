Средства ПВО сбили за ночь 8 украинских дронов над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 8 украинских дронов над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, два БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, два – над Воронежской областью, два – над Владимирской областью и два – над Белгородской областью.

Ранее, 30 апреля, трое жителей Курской области получили ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака была совершена на пригород Рыльска. Повреждения получили несколько жилых домой и детский сад. В результате чего 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол.

Также 28 апреля средства ПВО за 2,5 часа ликвидировали 51 украинский дрон над регионами России. Из них 40 дронов самолетного типа были сбиты над территорией Курской области, 5 БПЛА – Орловской области, 2 дрона – Крыма, 3 дрона – над акваторией Черного моря и 1 БПЛА – над территорией Белгородской области.