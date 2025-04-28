Средства ПВО за 2,5 часа ликвидировали 51 украинский дрон над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 28 апреля в период с 20:20 до 23:00 по мск сбили 51 украинский дрон над несколькими регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 40 дронов самолетного типа были сбиты над территорией Курской области, 5 БПЛА – над территорией Орловской области, 2 дрона - над территорией Крыма, еще 3 дрона – над акваторией Черного моря и 1 БПЛА – над территорией Белгородской области.

Ранее 28 апреля силы ПВО РФ уничтожили два вражеских БПЛА над Ленинградской областью. Воздушные цели были ликвидированы в небе над Киришским и Волховским районами. В результате атаки пострадавших и разрушений на земле не выявлено.

Также 28 апреля стало известно, что с августа 2024 года пиротехники МЧС России уничтожили свыше 2 770 боеприпасов в Курской области. разминирования проводились в 122 освобожденных населенных пунктах. Спасатели обследуют жилые дома, хозпостройки, огороды и леса. По словам командира сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным "Пилат", только в одном доме можно найти сотни различных боеприпасов.