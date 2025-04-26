26 апреля, 07:35Происшествия
ПВО сбила за ночь 45 беспилотников над регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Подразделения ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, 27 дронов сбили в Курской области, 16 – в Белгородской, а также еще по одному БПЛА в Ростовской и Липецкой областях.
В Ростовской области вражеский беспилотник был уничтожен в Миллеровском районе. Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее два мирных жителя погибли и один оказался ранен в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области.
В Курской области обнаружили украинский беспилотник весом 200 килограммов