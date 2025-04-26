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26 апреля, 04:22

Происшествия

Специалисты не могут спасти иконы из сгоревшего храма под Белгородом из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Работы по спасению оставшихся после пожара икон в храмовом комплексе "Новый Иерусалим" в Белгородской области в данный момент невозможны из-за угрозы новых обстрелов со стороны Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на группировку войск "Север".

Специалисты предпримут все необходимые действия после стабилизации обстановки и прекращения намеренных обстрелов со стороны ВСУ.

Вечером 24 апреля в результате атаки БПЛА загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа в Белгородской области. Спустя некоторое время комплекс полностью сгорел – повторные атаки беспилотников не давали пожарным приняться за тушение огня.

Местные власти приняли решение о восстановлении храмового комплекса. Работы начнут, как только позволит оперативная обстановка.

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