Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских БПЛА над Крымом, рассказали в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, это произошло в пятницу, 25 апреля, в период с 09:20 до 09:50 по московскому времени.

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов – 59 аппаратов – было сбито над Крымом.

Также четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области, по два – в Курской и Нижегородской областях, еще один – в Ивановской области. Помимо этого, 11 беспилотников сбили над акваторией Черного моря.

Вечером 24 апреля в результате атаки БПЛА загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа в Белгородской области. Спустя некоторое время комплекс полностью сгорел – повторные атаки беспилотников не давали пожарным приняться за тушение огня.