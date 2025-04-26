Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили ночью воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что российские силы уничтожили БПЛА в Миллеровском районе области. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее два мирных жителя погибли и один оказался ранен в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области. Автомобиль подвергся атаке на участке автодороги Косилово – Почаево. Двое мужчин погибли на месте до приезда скорой помощи.

Еще одна атака ВСУ произошла до этого в белгородском селе Мокрая Орловка: местная жительница погибла в результате удара украинского FPV-дрона по частному дому.