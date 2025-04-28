Два вражеских БПЛА уничтожены над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью два вражеских беспилотника. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на телеграм-канал губернатора региона Александра Дрозденко.

"Благодарю военных за слаженную работу", – написал он.

По словам Дрозденко, воздушные цели были ликвидированы в небе над Киришским и Волховским районами. В результате атаки пострадавших и разрушений на земле не выявлено.

Ранее, в ночь на 28 апреля, российские ПВО уничтожили 115 украинских дронов. 102 из БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, еще 9 и 2 сбиты над Крымом и Курской областью соответственно. Кроме того, по одному вражескому дрону уничтожили над Белгородской областью и Черным морем.

До этого, в ночь на 27 апреля, Киев также попытался атаковать беспилотниками Брянскую область. Тогда дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 5 украинских БПЛА самолетного типа.

