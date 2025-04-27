Силы ПВО перехватили ночью пять беспилотников в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области в ночь на 27 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты в период с 23:00 до 04:00 по московскому времени.

Предыдущей ночью подразделения ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 45 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Больше всего воздушных целей поразили в Курской и Белгородской областях.

Власти Белгородской области сообщили, что храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево, который был разрушен в результате атаки украинского дрона, планируется восстановить и расширить.