Мальчик погиб в селе Белгородской области, подняв с земли мину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Шебекинском округе Белгородской области из-за мины типа "Колокольчик" погиб 10-летний мальчик. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в селе Маломихайловка. Мальчик поднял с земли мину, которая взорвалась у него в руках. От полученных ранений ребенок погиб до приезда скорой помощи.

"Произошло страшное горе. Уважаемые родители, очень хочется предотвратить такие ситуации. Поэтому прошу вас объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы", – написал Гладков.

Он также выразил соболезнования семье погибшего мальчика.

Ранее при атаке беспилотника в хуторе Бочанка Белгородской области пострадала женщина. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом, который оказался частично разрушен. Кроме того, был полностью уничтожен находившийся во дворе автомобиль.

Пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки доставили в районную больницу.