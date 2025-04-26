Гладков: белгородский "Новый Иерусалим" восстановят с расширением комплекса

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево, разрушенный после атаки ВСУ, планируется восстановить и расширить. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Договорились, что до 9 мая проведем совещание, создадим попечительский совет, разработаем мастер-план. И начнем не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов", – подчеркнул глава региона.

Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" загорелся в Белгородской области вечером 24 апреля. Причиной пожара стал сброс боеприпасов с украинских дронов. При этом пожарные долгое время не могли приступить к тушению, поскольку БПЛА продолжали атаку.

Позже комплекс полностью сгорел. Как заявили в местной епархии, несколько человек, предварительно, получили легкие ранения. Кроме того, повреждения получила пожарная техника.

СМИ также сообщали, что работы по спасению оставшихся после пожара икон в храмовом комплексе в данный момент невозможны из-за угрозы новых обстрелов со стороны Украины. Подчеркивалось, что специалисты предпримут все необходимые действия после стабилизации обстановки и прекращения намеренных обстрелов со стороны ВСУ.