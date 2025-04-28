ПВО за ночь уничтожила 115 беспилотников над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО в период с 20:50 27 апреля по 04:35 28 апреля уничтожили 115 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 102 беспилотных летательных аппарата ликвидированы в небе над Брянской областью. Также девять и два БПЛА сбиты над территориями Республики Крым и Курской области.

Еще по одному беспилотнику российские бойцы смогли уничтожить над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

При массированной атаке беспилотников на Брянскую область погиб мирный житель Брянска, сообщил ранее глава субъекта Александр Богомаз. Также пострадала женщина, которую госпитализировали в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

По словам Богомаза, БПЛА нанесли ущерб гражданским объектам и инфраструктуре региона. Специалисты проведут осмотр и оценят ущерб после работы оперативных служб.